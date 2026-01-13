Slušaj vest

Trener košarkaša Olimpijakosa Jorgos Barcokas izjavio je da je Partizan ima dobar tim čiji kvalitet ne pokazuje stanje na tabeli.

"Ako pogledate sastav i kvalitet igrača Partizana, sigurno se pitate kako je moguće da su poslednji na tabeli. Oni su tim koji pokazuje da nije čvrst, kada se razvije situacija koja im ne odgovara. Imaju talenat, dobrog trenera. Utakmice u Beogradu su uvek posebne za Olimpijakos, ne očekujemo ništa drugačije, osim teške utakmice", rekao je Barcokas

Olimpijakos će biti bez Montea Morisa i doskorašnjeg košarkaša Partizana Tajrik Džonsa.

"Imamo veoma dobar sastav, Tajson Vord se vratio, Šekil Mekisik je u timu, Frenk Nilikina se vratio. Dobro treniramo i dobro igramo u poslednje vreme, ako nastavimo uzlaznom putanjom bićemo težak protivnik za svakoga. U prethodnim utakmicama smo pokušali smo da igramo u različitim formacijama koje bi nam pomogle bekovima i centrima da vodimo našu igru", izjavio je Barcokas.

Košarkaš Olimpijakosa Evan Furnije poručio je da očekuje borbenu utakmicu i dodao da Partizan ima dobar tim.

"Tek drugi put ću da igram u Beogradu protiv Partizana, a prošle godine je to verovatno bila najbučnija atmosfera koji sam ikada video. Bilo je veoma dinamična, intenzivna igra i bilo je zabavno. Sada nećemo igrati u Beogradskoj areni, već u hali Pionir. Mentalni deo će biti važan, ne smemo da ih potcenimo. Spremam se na isti način kao i za svaki duel. Lično mi je zabavnije da igram pred publikom koja pravi toliko buke", rekao je Furnije

Olimpijakos se nalazi na osmom mestu na tabeli Evrolige sa 12 pobeda i osam poraza, dok je Partizan na poslednjoj, 20. poziciji sa učinkom 6-15.

Utakmica je na programu u sredu od 19.30 časova u hali "Aleksandar Nikolić".