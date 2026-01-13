Slušaj vest

Turski mediji su nedavno preneli vest da je Bešiktaš ušao u pregovore sa iskusnim centrom Sertačem Šanlijem, koji je danas napustio Dubai.

Nije se dugo čekalo na epilog, svega nekoliko sati kasnije dogovor je postignut, a Šanli je i zvanično zadužio crno-beli dres.

Trener Dušan Alimpijević nastavlja sa pažljivim sklapanjem ekipe za naredne izazove. Posle dolaska Meta Tomasa iz Španije, proverenog i pouzdanog šutera, strateg Bešiktaša odlučio je da dodatno ojača reket.

Dušan Alimpijević Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Izbor je pao na iskusnog centra, dvostrukog osvajača Evrolige, koji bi trebalo da donese stabilnost i kvalitet pod obručima.

- Nastavljajući sa transferima, Bešiktaš je ponovo u svoje redove doveo iskusnog centra Sertača Šanla, koji je i ranije nosio dres ove ekipe. Šanl je branio boje našeg crno-belog tima u sezonama 2016/2017 i 2017/2018, bio je jedan od ključnih igrača ekipe koja je igrala finalnu seriju u sezoni 2016/2017. Tokom svoje bogate karijere nastupao je za Galatasaraj, Tofaš, Gacijantep, Ušak, Trabzonspor, Anadolu Efes, Barselonu, Fenerbahče, dok je poslednji angažman imao u Dubaiju.

Ne propustiteKošarkaALIMPIJEVIĆ DOBIJA JOŠ JEDNO POJAČANJE - STIŽE DVOSTRUKI ŠAMPION EVROPE?! Iskusni evroligaški centar na meti Bešiktaša!
Dušan Alimpijević
KošarkaALIMPIJEVIĆ PORAŽEN OD POCEKA: Fredi Gilepsi blisao!
Dušan Alimpijević
KošarkaŠTA OČEKUJE KOŠARKAŠE SRBIJE OVE GODINE: Orlovi su se fantastično zaleteli ka Mundobasketu, ali paklen posao tek treba da se odradi! Ovo je detaljan plan
serbia-switzerland-7232564.JPG
KošarkaALIMPIJEVIĆ OSETIO MOĆ PRVAKA EVROPE: Fenerbahče razbio Bešiktaš i naneo mu prvi poraz u sezoni
Dušan Alimpijević, selektor srpskih košarkaša

Alimpijević izjava o mečevima Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić