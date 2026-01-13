Slušaj vest

Partizan će sutra dočekati Olimpijakos u meču 22. kola Evrolige.

Košarkaši Olimpijakosa su u popodnevnim časovima sleteli na aerodrom Nikola Tesla, a snimke sa beogradskog aerodroma pogledajte u nastavku:

Barcokas stigao u Beograd Izvor: Kurir

Košarkaši Olimpijakosa stigli u Beograd Izvor: Kurir

Crno-beli u ovaj susret ulaze nakon poraza na gostovanju u Barseloni (88:70), dok grčki tim u Beograd stiže posle pobede nad Bajernom (95:80).

U prvom ovosezonskom duelu, odigranom u Pireju, Olimpijakos je zabeležio pobedu rezultatom 80:71.

Olimpijakos - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Trener košarkaša Olimpijakosa Jorgos Barcokas izjavio je da je Partizan ima dobar tim čiji kvalitet ne pokazuje stanje na tabeli.

"Ako pogledate sastav i kvalitet igrača Partizana, sigurno se pitate kako je moguće da su poslednji na tabeli. Oni su tim koji pokazuje da nije čvrst, kada se razvije situacija koja im ne odgovara. Imaju talenat, dobrog trenera. Utakmice u Beogradu su uvek posebne za Olimpijakos, ne očekujemo ništa drugačije, osim teške utakmice", rekao je Barcokas

