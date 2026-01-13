Ovo su arbitri za meč u Pioniru.
EVROLIGA ODREDILA SUDIJSKU TROJKU! Evo ko će deliti pravdu na utakmici Partizana i Olimpijakosa!
Evroliga je odredila sudije za duel 22. kola između Partizana i Olimpijakosa u hali "Aleksandar Nikolić".
Sudije za taj meč su turski arbitar Emin Mogulkoč, Arturas Sukis i Saulijus Racis iz Litvanije.
Partizan je u seriji od šest vezanih poraza i nalazi se u teškoj situaciji, dok Olimpijakos polako podiže formu i kreće ka vrhu tabele...
Videćemo da li će crno-beli srušiti moćni pirejski tim i krenuti uzlaznom putanjom u Evropi.
