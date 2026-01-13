Slušaj vest

Evroliga je odredila sudije za duel 22. kola između Partizana i Olimpijakosa u hali "Aleksandar Nikolić".

Sudije za taj meč su turski arbitar Emin Mogulkoč, Arturas Sukis i Saulijus Racis iz Litvanije.

Partizan je u seriji od šest vezanih poraza i nalazi se u teškoj situaciji, dok Olimpijakos polako podiže formu i kreće ka vrhu tabele... 

Videćemo da li će crno-beli srušiti moćni pirejski tim i krenuti uzlaznom putanjom u Evropi.

