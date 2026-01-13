Slušaj vest

Košarkaš Crvene zvezdeDžordan Nvora govorio je aktuelnoj polusezoni kluba sa Malog Kalemegdana.

Nvora na loš period gleda kao priliku da Zvezda položi test mentaliteta.

- Na polovini smo sezone, imamo još jednu polovinu pred sobom. Treba da učimo iz ovoga, pogledamo snimke, ispravimo greške. Bolje je da se ovako nešto desi sada nego kasnije. Samo moramo da stavimo tačku na loše igre.

Moneke je posle utakmice sa Žalgirisom istakao da Zvezda više nije isti tim kao što je bila. Složio se Nvora s čovekom koji predstavlja autoritet za druge u ekipi.

- Očigledno je da se Čimin glas čuje u svlačionici, tako da ako on to kaže, u tome sigurno ima istine. Na kraju krajeva, pogledate rezultate i oni u poslednje vreme nisu dobri. Zato stalno i ponavljam – moramo da se vratimo tome kakvi smo bili - rekao je Nvora za "Meridian sport".

Podsetimo, Zvezda u četvrtak gostuje Olimpiji Milano u utakmici 22. kola Evrolige.

