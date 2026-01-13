Slušaj vest

Košarkaški klub Fenerbahče produžio je danas ugovor sa trenerom Šarunasom Jasikevičijusom na još tri godine.

Šarunas Jasikevičijus Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Starsport, Starsport©

"Šarunas Jasikevičijus je jedna od osoba koje su najviše doprinele istorijskim uspesima koje smo postigli. Želimo da ovaj sporazum bude povoljan za naš klub i našeg glavnog trenera, i nadamo se sezonama ispunjenim pobedama i titulama", piše u objavi Fenerbahčea na društvenoj mreži Iks (X).

Jasikevičijus, koji je imenovan za trenera Fenerbahčea u decembru 2023. godine, je prošle sezone vodio ekipu turskog kluba do titula u Evroligi, državnom prvenstvu i nacionalnom kupu.

Osvojio je i priznanje "Aleksandar Gomeljski" za najboljeg trenera Evrolige za sezonu 2024/25.

Sa Fenerbahčeom je titule u državnom prvenstvu i Kupu Turske osvojio i u sezoni 2023/24.

Fenerbahče je ove sezone peti na tabeli Evrolige sa 13 pobeda i sedam poraza, dok u turskom prvenstvu zauzima prvo mesto sa skorom 13/2.

Ne propustiteKošarkaNOVI PROBLEMI ZA JASIKEVIČIJUSA I FENERBAHČE: Povredio se važan igrač prvaka Evrope...
Šarunas Jasikevičijus
Evroliga"IGRAČI SU GOTOVI! UNIŠTAVAMO IH!" Jasikevičijus poslao alarmantnu poruku Evroligi: Nešto mora da se uradi!
EvroligaŽESTOK UDAR NA SUDIJE U EVROLIGI I TO DIREKTNO OD ŠAMPIONA! Legenda zagrmela: Radije bih potrošio novac na poklone za decu, komuniciraćemo zvanično...
Šarunas Jasikevičijus
EvroligaKADA NE POBEĐUJEŠ, PRIČA JE NAPISANA - KAŽU DA SI PRESTAR! Proslavljeni košarkaš i trener progovorio o Željkovom odlasku iz Partizana!
Željko Obradović

Košarkaši Olimpijakosa stigli u Beograd Izvor: Kurir