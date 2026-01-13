Slušaj vest

Naime klubovi deoničari Evrolige su najavili potencijalne promene u samom vrhu takmičenja pošto se direktoru Paulijusu Motijunasu "drma stolica".

Na narednom sastanku će njegova budućnost biti odlučena, a navodi se da su već angažovali agenciju da potraži nove kandidate za mesto izvršnog direktora Evrolige.

Formiran je odbor od predstavnika nekoliko klubova i u planu je potencijalni sporazumni raskid ugovora, pošto aktuelni važni do 2028. godine, baš kao i živoj legendi Dejanu Bodirogi.

"Basket News" dodaje da je klauzula bila deo prvobitnog sporazuma i da nije bila vezana ni za kakve neočekivane događaje.

Paulijus je upoznat sa procesom, trenutno je preokupiran borbom sa NBA ligom oko timova učesnika takmičenja, pa će čekati kraj januara i naredni sastanak deoničara kako bi saznao svoju sudbinu.

Motijunas je izvršni direktor Evrolige od leta 2023. godine kada je na tom mestu zamenio Maršala Glikmana koji je istu funkciju obavljao samo godinu dana.

Pre toga je tu ulogu pune 22 godine obavljao Đordi Bartomeu.