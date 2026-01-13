Slušaj vest

Klubovi iz Evrolige i dalje imaju izlaznu klauzulu od 10 miliona evra u svim dugoročnim ugovorima, uključujući i onaj koji je potpisan sa Barcelonom.

Ova klauzula važi za sve akcionare Evrolige koji su nedavno potpisali produženje saradnje na narednih deset godina, prenosi „Basketnews“.

Tema je postala posebno aktuelna u poslednjim mesecima, nakon što je projekat NBA Evropa dobio na značaju.

U tom kontekstu, brojni klubovi dovođeni su u vezu sa mogućim napuštanjem Evrolige i prelaskom u novo takmičenje, čiji je početak planiran za sezonu 2027/28.

Izlazna klauzula omogućava klubovima da, pod jasno definisanim uslovima i uz plaćanje penala, napuste takmičenje, čime im se ostavlja prostor da istraže druge opcije bez pravnih ili finansijskih sporova.

Barcelona je jedan od klubova koji su, prema navodima, pristali na produženje ugovora, dok se odluke Real Madrida, Fenerbahčea i Asvela još uvek čekaju.

Ukoliko bi se neki od tih klubova u budućnosti odlučio na izlazak iz Evrolige – pa čak i oni koji su se već obavezali na dugoročnu saradnju – jasno je definisano koje korake bi morali da preduzmu.

Ne očekuje se da će se takav scenario dogoditi u skorije vreme, ali uoči već pomenute sezone 2027/28 situacija bi mogla da postane veoma zanimljiva.

