Košarkaši Partizana večeras od 19.30 u dvorani Aleksandar Nikolić odmeriće snage sa Olimpijakosom u okviru 22. kola Evrolige.

Crno-beli imaju ozbiljnih kadrovskih problema pred ovaj meč.

Nakon Karlika Džonsa ostali su na duže vreme bez još jednog igrača u bekovskoj liniji. Podsetimo, Šejk Milton je na meču protiv Studentskog centra polomio ruku, pa ga čeka operacija i višemesečna pauza. Nažalost, to nije jedini problem za crno-bele. Trener Penjaroja na meču protiv Olimpijakosa neće moći da računa ni na Sterlinga Brauna, koji će zbog bolesti propustiti ovaj susret, ali i Džabarija Parkera, koji ima problema sa stopalom.

S druge strane, trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas neće moći da računa na Montea Morisa, koji je zadobio ozbiljniju povredu skočnog zgloba, pa se njegov povratak ne očekuje pre početka februara. U sastavu neće biti ni Tajrik Džons, jer je jedan od uslova prilikom transfera bio da ne igra protiv crno-belih.

Dobra vest za crveno-bele iz Pireja je povratak Frenka Nilikine, koji je propustio prethodne tri utakmice zbog problema sa povredom, a u sastav se vraća i iskusni Šakil Mekisik, koji od sredine novembra nije bio na terenu.