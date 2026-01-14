Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde u četvrtak od 20.30 gostuju Olimpiji u Milanu u okviru 22. kola Evrolige.

Evroliga je odredila sudijsku trojku za ovaj meč.

Pravdu će deliti iskusni Španac Karlos Peruga, Boris Rižik iz Ukrajine i hrvatski arbitar Luka Kardum.

Peruga je ove sezone tri puta sudio mečeve crveno-belih - u prvom kolu protiv istog rivala, u pobedi nad Panatinaikosom i večitom derbiju protiv Partizana.

Zvezda nakon dva ubedljiva poraza u duplom kolu (Valensija, Žalgiris) ima skor 11-10 i nalazi se na 10. mestu na tabeli, dok Armani nakon dva vezana trijuma ima isti učinak kao i crveno-beli i trenutno je na 11. poziciji.

