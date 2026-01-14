Slušaj vest

Košarkaš Panatinaikosa Kendrik Nan propustiće zbog povrede skočnog zgloba meč 22. kola Evrolige protiv Bajerna.

Grčki mediji navode da se Nan povredio u utorak na treningu grčkog kluba, a potom je košarkaš Panatinaikosa podvrgnut magnetnoj rezonanci koja je utvrdila uganuće levog skočnog zgloba.

Kendrik Nan Foto: Starsport, Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia

Nije poznato koliko će američki košarkaš odsustvovati van terena.

Nan je u dosadašnjem delu sezone u Evroligi prosečno beležio 19,4 poena, 3,6 asistencija i tri skoka po utakmici.

Košarkaši Panatinaikosa gostovaće sutra od 19.30 časova ekipi Bajerna u 22. kolu Evrolige.

Delije, atmosfera na Crvena zvezda - Panatinaikos Izvor: Kurir