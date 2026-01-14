Slušaj vest

Košarkaš crveno-belih Čima Moneke izneo je svoja očekivanja uoči ovog meča.

Čima Moneke na utakmici protiv Reala Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

"Mislim da smo se dobro spremili, moramo da budemo ono što jesmo, da ne žalimo sebe, izgubili smo, kako god, sa jednim ili 50 razlike, moramo da budemo ono što jesmo. Ništa u Evroligi nije lako, ne treba da žalimo sebe, treba da budemo muškarci, da produžimo dalje i da odrastemo", rekao je Moneke.

Zvezda ne igra dobro u poslednje vreme.

"Ko zna, nešto što smo radili, nije bilo kako treba, nije bio isti osećaj kao u oktobru i novembru. Pričamo dosta, moramo da igramo bolje i da pobeđujemo".

Utakmica je na programu u četvrtak od 20.30 časova.

KK Crvena zvezda
zvezda-valencia-6548997.JPG
Čima Moneke na utakmici protiv Baskonije
Čima Moneke

Ðoan Penjaroja izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić