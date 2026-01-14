Još jedan debakl crno-belog tima.
Evroliga
PARTIZAN JE PROBIO DNO - PENJAROJA POKUŠAO DA OBJASNI: Moramo da popravimo...
Košarkaši Partizana poraženi su od Olimpijakosa u meču 22. kola Evrolige odigranom u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić".
Trener crno-belog tima Đoan Penjaroja kratko je komentarisao meč:
"Igrali smo loše. Moramo da budemo konstantniji, moramo da popravimo procente, pre svega da igramo u odbrani sa više energije i više odgovornosti", rekao je trener Partizana.
KK Partizan - Olimpijakos (22. kolo Evrolige) Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Slaba poseta u Pioniru Foto: Kurir Sport
