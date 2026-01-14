Slušaj vest

Košarkaši Partizana poraženi su od Olimpijakosa u meču 22. kola Evrolige odigranom u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić".

Trener crno-belog tima Đoan Penjaroja kratko je komentarisao meč:

"Igrali smo loše. Moramo da budemo konstantniji, moramo da popravimo procente, pre svega da igramo u odbrani sa više energije i više odgovornosti", rekao je trener Partizana.

KK Partizan - Olimpijakos (22. kolo Evrolige) Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Slaba poseta u Pioniru Foto: Kurir Sport

