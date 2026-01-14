Slušaj vest

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je danas da njegova ekipa ne može da igra ispod svog standarda, da nema više vremena za izgovore i da su, počevši od predstojećeg duela u Milanu, sve utakmice za crveno-bele u Evroligi odlučujuće.

"Odbrana. Ne možemo da igramo ispod naših standarda. Oni su nam davali rezultat. Palo je to. Najavljivao sam da smo se u smanjenoj rotaciji patili. Period decembar-januar je najvidljiviji za neke ekipe, posebno ako imaš osam, devet igrača u rotaciji, a mi smo imali to dug period. Vremena za izgovore više nema. Sada su za nas sve plej-of utakmice", rekao je Obradović uoči puta u Milano.

Košarkaši Zvezde igraju u četvrtak od 20.30 na gostujućem terenu protiv Milana, utakmicu 22. kola Evrolige.

"Bila je normalna priprema za utakmicu. Morali smo da se resetujemo i što se tiče informacija. Obavili smo odličan trening, vrlo smo pozitivni izašli posle sastanka. I ja sam vrlo pozitivan što se tiče nastavka. Došla je faza energetski lošije Zvezde u odnosu na ono što smo na početku pokazivali. Pravi način se zna, na tome smo insistirali. Svima je jasno da treba da radimo", naveo je Obradović.

Košarkaši Zvezde će posle utakmice u Milanu putovati direktno u Zadar, na utakmicu u ABA ligi.