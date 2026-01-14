Slušaj vest

Košarkaši Partizana poraženi su od Olimpijakosa u utakmici 22. kola Evrolige rezultatom 66:104.

KK Partizan - Olimpijakos (22. kolo Evrolige) Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Partizan je tako doživeo i sedmi uzastopni poraz u Evroligi i prikovan je za samo dno tabele.

Crno-beli su doživeli i 16 poraz u elitnom takmičenju, uz svega šest pobeda.

Sa istim brojem pobeda još je samo Asvel koji u petak dočekuje lidera na tabeli Hapoel.

Ovako trenutno izgleda tabela Evrolige:

Screenshot_527.jpg
Tabela Evrolige Foto: Printskrin

Screenshot 2026-01-14 162231.jpg
partizan-bayern-541381.JPG
Screenshot 2026-01-13 184247.jpg
zvezdaolympiacos109484.jpg

Košarkaši Olimpijakosa stigli u Beograd Izvor: Kurir