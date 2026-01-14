Sedmi uzastopni poraz Partizana
EVROLIGA
CRNO DA CRNJE NE MOŽE BITI - SRAMOTNI PARTIZAN ZAKUCAN ZA SAMO DNO: Ovako izgleda tabela Evrolige posle nove blamaže crno-belih!
KK Partizan - Olimpijakos (22. kolo Evrolige) Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Partizan je tako doživeo i sedmi uzastopni poraz u Evroligi i prikovan je za samo dno tabele.
Crno-beli su doživeli i 16 poraz u elitnom takmičenju, uz svega šest pobeda.
Sa istim brojem pobeda još je samo Asvel koji u petak dočekuje lidera na tabeli Hapoel.
Ovako trenutno izgleda tabela Evrolige:
Tabela Evrolige Foto: Printskrin
