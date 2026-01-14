Bruka...
Evroliga
TEŠKA SRAMOTA PARTIZANA, OLIMPIJAKOS DEMOLIRAO CRNO-BELE! Pogledajte foto galeriju sa ove utakmice!
Još jedna košmarna noć za crno-bele... Košarkaši Partizana doživeli su ubedljiv poraz od Olimpijakosa u dvorani „Aleksandar Nikolić“, gde je grčki velikan slavio rezultatom 66:104 u meču 22. kola Evrolige.
KK Partizan - Olimpijakos (22. kolo Evrolige) Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
