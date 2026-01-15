Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je da njegova ekipa ne može da igra ispod svog standarda, da nema više vremena za izgovore i da su, počevši od predstojećeg duela u Milanu, sve utakmice za crveno-bele u Evroligi odlučujuće.

"Odbrana. Ne možemo da igramo ispod naših standarda. Oni su nam davali rezultat. Palo je to. Najavljivao sam da smo se u smanjenoj rotaciji patili. Period decembar-januar je najvidljiviji za neke ekipe, posebno ako imaš osam, devet igrača u rotaciji, a mi smo imali to dug period. Vremena za izgovore više nema. Sada su za nas sve plej-of utakmice", rekao je Obradović pred večerašnju utakmicu.