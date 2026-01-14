Slušaj vest

Na ovoj utakmici Zvezda bi mogla da bude jača za već pomalo zaboravljenog Džoela Bolomboja.

Bolomboj je nedavno stigao u Beograd posle lečenja u Americi. Centar je već skoro godinu dana van parketa, a čini se kao da je stiglo i njegovo vreme za povratak na isti!

Džoel Bolomboj je stigao tiho, a za kratko vreme je pobrao simpatije navijača, a onda je i dobio novi ugovor. Ipak, on je tokom prethodne sezone doživeo dve povrede, a zbog jedne se još nije vratio na parket i očekuje se njegov povratak svakog trenutka.

Američki centar već neko vreme trenira sa Zvezdom, a sada se našao u avionu za put u Italiju, saznaje "Sportklub".

Pitanje je samo da li je spreman za ovaj meč.

Zanimljivo, Bolomboj je svoj poslednji meč odigrao upravo protiv Olimpije iz Milana 13. marta, kada su crveno-beli poraženi sa 82:80.