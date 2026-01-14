Slušaj vest

Jedan od najboljih igrača Olimpijakosa je centar srpske reprezentacije i bivši košarkaš Partizana, Nikola Milutinov.

1/3 Vidi galeriju Slaba poseta u Pioniru Foto: Kurir Sport

Milutinov je često bio koban po Partizan i posebno nadahnut, a naročito kada je igrao pred Grobarima.

Dodatna mtoivacija verovatno mu je bila i to što su ga Grobari često i vređali, iako je svojevremeno nosio njihov dres.

Zakuvalo se na relaciji Grobari - Milutinov pre nekoliko sezona, kada je srpski centar odlučio da pređe u Olimpijakos umesto da se vrati u Partizan, kada su i crno-beli bili zainteresovani da ga vrate.

Potom je i Milutinov na jednoj utakmici pevao navijačku pesmu pred navijačima Olimpijakosa posvećenu Crvenoj zvezdi, što je dodatno iznerviralo Grobare.

Tada su mu Grobari skandirali "pi*ko" ciganska", a i sada nije dočekan prijateljski, već glasnim zvižducima, nešto jačim u odnosu na one koje su dobili ostali igrači Olimpijakosa.