Košarkaši Partizana izgubili su večeras u Beogradu od Olimpijakosa 66:104, u utakmici 22. kola Evrolige i pretrpeli sedmi uzastopni poraz u tom takmičenju.

Nakon meča, utiske je sumirao trener grčkog tima Jorgos Barcokas:

- Mislim da smo ozbiljno odigrali. Svako ko je igrao imao je barem jednu asistecniju. Odigrali smo veoma dobro timski. Bili smo predobri za ovaj Partizan. Oni nemaju hrabrost, nemaju samopouzdanje... Imali smo dobar protok lopte, igrali dobru odbranu i dali mnogo poena. Pobeda u gostima, to uvek cenimo - rekao je Barcokas, pa se osvrnuo na svoj tim:

- Veoma sam zadovoljan timom. Monte Moris i Tajrik Džons će se vratiti, Šakil Mekisik se vraća... Verujemo u naš sastav, imamo dubok roster i moramo samo da verujemo u nas i da nastavimo da napredujemo i dobićemo ono što zaslužujemo - dodao je proslavljeni stručnajk.

Partizan sada zauzima poslednje, 20. mesto na tabeli sa šest pobeda i 16 poraza, dok je Olimpijakos šesti sa skorom 13/8.

Crno-beli će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Bajern Minhena, dok će Olimpijakos u Pireju dočekati Makabi iz Tel Aviva.