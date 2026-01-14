Slušaj vest

Trener Partizana Đoan Penjaroja obratio se novinarima na konferenciji za medije posle teškog poraza od Olimpijakosa u 22. kolu Evrolige.

"Vrlo teška utakmica, borili smo se samo u prvoj četvrtini i posle toga smo kasnili na sve i odigrali mekano u odbrani, a loše u napadu. Na kraju krajeva, igrali smo veoma loše. Naši navjiači, naš klub, zaslužuju više od nas, da se više borimo", rekao je Penjaroja.

Pohvalio je Penjaroja navijače Partizana, koji su podržali svoje igrače uprkos teškom porazu.

"Naši navijači igraju Evroligu. Prvi put u karijeri sam izgubio 40 razlike i navijači su nas podržavali. Prvi pzt u mojoj karijeri sam to doživeo. Naši navijači zaslužuju mnogo više", dodao je Penjaroja.

Upitan je trener crno-belih da li vidi izlaz iz krize, i kako izaći iz nje...

"Istina je. U vrlo smo lošem momentu. Mnogo problema. Poslednja dva, tri meseca smo u teškoj situaciji i nema više izgovora, moramo da treniramo jako, da imamo zajedništvo iako je, ponavljam, teška situacija. Situacija je jasna. Svaki dan igramo i treniramo sa mnogo izgovora. Tu smo stoprocentno, fale nam neki igrači, a mi moramo da promenimo energiju, govor tela, igru, ne znam baš da li smo diskonektovani, ali nemamo tu staru energiju i to je velika stvar. Nemoguće je biti kompetitivan u Evroligi na ovakav način", smatra španski stručnjak i dodaje:

"Ovo nije moj prvi posao. Trudim se da pomognem igračima u košarkaškoj situaciji, radimo na samopouzdanju, trudim se da unapredim naš tim jer ovi igrači moraju da poprave svoju kondiciju, ali na kraju krajeva, mi smo profesionalci i imamo obavezu da se borimo i igramo bolje, da se takmičimo kvalitetnije, važno je da performans bude takav i to što pre".

1/23 Vidi galeriju KK Partizan - Olimpijakos (22. kolo Evrolige) Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Nastavio je Penjaroja...

"Teško je to reći. Momenti su jako teški. Kada sam došao znao sam da stvari nisu dobre, a ni sada nije kako treba. Treba povratiti samopouzdanje, ali nije dovoljno samo pričati o tome, moramo da uradimo dobre stvari, mnogo dobrih stvari, da se trudimo i pomažemo jedni drugima, da vidimo kako se navijači bore za nas 40 minuta, a mi moramo da pomognemo njima i da koristimo faulove, da izbegnemo primanje lakih koševa. Olimpijakos je pogodio mnogo otvorenih šuteva, ali su imali 20 ili 25 polaganja. Kako sa tim da igramo? MOramo da budemo fizički žustriji", neutešan je trener Partizana.

Ipak, nije zažalio što je seo na klupu Parnog valjka.

"Ne. Drago mi je što sam ovde. Moj mentalitet je tokom cele karijere bio da se borim svakog dana i da se trudim da unapredim tim. Nešto se ipak neće promeniti jer ovako nešto nisam imao u karijeri. Ovo je momenat da treniramo napornije nego ranije, da pomognem svojim igračima".

O ostavci ne razmišlja.

"Ne. Hoću da se takmičim. Naši navijači u narednim nedeljama mogu uživati u boljoj košarci", zaključio je iskusni stručnjak.