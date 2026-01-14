Slušaj vest

Nakon novog debakla crno-belih svoje impresije izneo je Nikola Milutinov, košarkaš Olimpijakosa inače nekadašnji as Partizana.

KK Partizan - Olimpijakos (22. kolo Evrolige) Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

"Prelep je osećaj, naročito u Pioniru gde sam počeo. Setio sam se kako sam trčao tribine kod Duleta, kako nas je mučio na pozitivan način. Drago mi je što sam igrao ovde posle mnogo godina i što smo pobedili", rekao je Milutinov.

Nije želeo da komentariše krizu Partizana.

"Verovatno im je sve bilo problem. Sad da komentarišem ja artizan, posle utakmice u kojoj smo ih dobili 40 razlike. Šta da kažem pozitivno za to? Trude se, rade, ne ide im trenutno. Njima je najgore", zaključio je Milutinov.

KK Partizan
partizan-olympiacos-32947672.JPG
PARTIZAN-OLYMPIACOS_35.JPG
Đoan Penjaroja

Grobari ispratili pesmom igrace Partizana Izvor: Kurir