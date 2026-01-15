Slušaj vest

Košarkaš Olimpijakosa Frenk Nilikina izneo je svoje utiske nakon ubedljivog trijumfa u Beogradu.

Podsetimo, Olimpijakos je sinoć u Beogradu deklasirao Partizan 104:66 u okviru 22. kola Evrolige.

"Dobra utakmica našeg tima. Došli smo u dvoranu znajući da će to biti evroligaška utakmica i da moramo da pratimo naš plan i uradimo posao".

Bila je to prilika da francuski plejmejker, koji je prethodne sezone nosio dres crno-belih, zaigra u prestonici Srbije prvi put od odlaska iz Partizana.

"Dobro je vratiti se u ovakvo okruženje. Imao sam lep period ovde, voleo bih da je bio još uspešniji, ali definitivno se vraćaju neke uspomene i emocije. Ipak, bio sam fokusiran na cilj i na to da pobedim sa svojim timom", rekao je Nilikina u razgovoru za "Mozzart sport".

Nije želeo puno da govori o situaciji sa Željkom Obradovićem i svom iznenadnom odlasku iz Partizana.

"Mnogo toga se dešavalo, mnogo toga je rečeno. To je prošlost. Fokusiran sam na budućnost. Imam mnogo prijatelja u Partizanu i videti ih kako prolaze kroz težak period nije zabavno. Moj cilj je novi početak sa Olimpijakosom i potpuna posvećenost našim ciljevima", rekao je Nilikina.

Na kraju je imao i poruku za košarkaše crno-belih.

"Treba da se drže zajedno. To važi za svaki tim koji prolazi kroz teške momente. Da rade vredno i pronađu način da preokrenu situaciju".

Kurir sport/Mozzart sport