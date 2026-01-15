Slušaj vest

Legenda crno-belih, Miroslav Mića Berić, pohvalio je navijače i žestoko je opleo po igračima posle nove istorijske bruke.

- Jedno od istorijskih navijanja Grobara. Nije stalo navijanje, bilo je impresivno. Navijali su kao da mi vodimo 40 razlike, od prvog do poslednjeg trenutka. Da odamo počast navijačima za ovu atmosferu, a sa druge strane da kažemo sve najgore o učinku Partizana na ovom meču. To su dve strane medalje - rekao je Berić za "Novu", pa dodao:

- Neko je mogao da se zapita: 'Da li su ovo navijači Partizana ili Olimpijakosa?'. Niko ne može da veruje da je ovo podrška na -45. Partizan obara sve rekorde, ali one negativne. Taman kada pomislimo, ajmo da se desi čudo, ali da se ne lažemo, rekao sam, teško da ćemo prebaciti 60 poena. Da nije bilo Olimpijakosa oborili bi celokupan negativan rekord, ne samo na domaćem terenu. 38 razlike posle tri četvrtine, Protiv Makabija 33, šta je sledeće? Da očekujemo novi debakl? Da li imaju obraza? Da li je ovo takva nemoć, ne mogu da kažem da nisu hteli da igraju, ali da dozvoliš da te neko ovako ponaša pred tvojim navijačima, to je neobjašnjivo.

1/23 Vidi galeriju KK Partizan - Olimpijakos (22. kolo Evrolige) Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Zatim se osvrnuo i na Đoana Penjaroju.

- Ne vidim pomak od kada je došao Penjaroja, pokušavam da nađem nešto šta on želi u igri Partizana, i dalje to ne vidim. Kada je bila priča ko će biti trener, rekao sam 'kapa dole svakom treneru koji preuzme Partizan u ovakvom momentu'. Nisam znao da će ovako loše da bude. Trinkijeri je verovatno procenio da ne može ništa da promeni. Jednostavno mi je žao jer je došao u nezdravu situaciju. Pojedinih igrača mi je žao, ali ovaj kolektiv mora da nađe izlaz iz tunela.

Piters je postigao čak sedam trojki na ovom meču, te se Mića Berić dotakao i njega.

- Da li Osetkovski poznaje tog igrača, da li zna da on odlučno šutira kao bek, dao je tri ili četiri trojke u trećoj četvrtini. Delujemo totalno nemoćno. Jednom sam rekao još kad je bio Željko da sam video nemoć, a sada je apsolutna nemoć. Protiv koga da očekujemo da Partizan dobije? Na minut i po do kraja smo gubili -45 u hramu košarke, tražim tračak nade, ali što se tiče Evrolige ja ne vidim da možemo da dobijemo utakmicu u skorijem periodu.

Foto: Starsport©

Za kraj je poentirao.

- Slika koju mi pokazujemo na parketu u ovom momentu je skandalozna - zaključio je Mića Berić.

Kurir sport / Nova

BONUS VIDEO: