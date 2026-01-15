Slušaj vest

Vezenkov je vodio grčki tim do ubedljivog trijumfa u dvorani Aleksandar Nikolić sa 25 poena, sedam skokova i indeksom korisnosti 32.

"Ne umanjujem našu pobedu, ali znamo sa kakvim se problemima Partizan suočava. Imaju talentovane igrače, ali nemaju timsku koheziju, pa smo znali da, ako uđemo snažno i uradimo ono što treba, u jednom trenutku neće moći da nas isprate. Pobedili smo, srećni smo, ali to je samo jedan trijumf. U Evroligi nikad ne treba ni previše poleteti, ni previše pasti. Držimo se toga i nastavljamo sa radom", rekao je Saša Vezenkov posle utakmice.

Poručio je Bugarin da ekipa nije blizu nivoa koji joj je potreban.

"Definitivno nismo blizu jer znamo naš potencijal, znamo dokle možemo da stignemo. Neki momci su se vratili posle povreda. Treba još više da se povežemo. Mislim da svi imamo mnogo toga da damo kako bismo ostvarili cilj".

Poručio je da je u ekipi napravljen dobar balans.

"Svi znaju svoju ulogu i trude se da daju 100 odsto. Ovo je tim sa 15–16 talentovanih igrača koji u svakom trenutku mogu da postignu 20 poena. To je najlakši deo. Najteže je pronaći prave uloge i hemiju. Mislim da će to doći samo kroz rad. Ostati čvrsto na zemlji. Zvuči kao kliše, dosadno je, znam, ali Evroliga je veoma duga i to je jedini način da se dođe do ciljeva".

Govorio je i o Jorgosu Barcokasu koji je od 2020. godine trener Olimpijakosa.

"Mnogo dobrih rezultata, sa peharima, titulama, ali i nekim utakmicama koje su bolele. Mislim da rezultati i ljubav koju trener Barcokas dobija od ljudi govore sami za sebe. Vidite šta se dešava svaki put kada uđe u dvoranu. Mi smo ovde zbog našeg cilja, svi zajedno, i borimo se za dobrobit Olimpijakosa".

Vezenkov je trenutno najkorisniji košarkaš Evrolige sa prosečnim indeksom 23,1, a na drugom mestu je Nikola Milutinov, njegov saigrač.

"Milutinov je moj brat. Danas smo se šalili oko jednog skoka za koji on kaže da sam mu ukrao. Ja ne mislim tako. Pogledaću na VAR-u. Obojica pokušavamo da koristimo svoje prednosti kako bismo pomogli timu. Kada pobeđujemo, kada smo na vrhu, to je ono što je važno. Gubiti utakmice, a da neko piše brojeve, mislim da to uopšte nije bitno. Najvažnije je biti deo pobedničkog tima. To je cilj za obojicu".

Protiv Partizana je svih 11 igrača koji su bili na terenu postiglo poene i zabeležilo asistencije.

"To je filozofija trenera, to je ono što bi trebalo da radimo, da pronađemo slobodan prostor, slobodnog saigrača. Nekad se to desi, nekad ne onoliko koliko bismo želeli. Radimo na tome i kada tim pobeđuje, svi su srećni. Mislim da je to najvažnija stvar", rekao je Saša Vezenkov.

