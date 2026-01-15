Slušaj vest

Košarkaš Crvene zvezde, Džered Batler, govorio je otvoreno o krizi u koju je zapao njegov tim i očekivanjima pred teška gostovanja koja očekuju crveno-bele u narednom periodu.

Podsetimo, Zvezda je prethodne nedelje doživela dva ubedljiva poraza u elitnom takmičenju - od Valensije na domaćem terenu, a onda i u Kaunasu od ekipe Žalgirisa.

Uprkos lošoj formi, Batler veruje da crveno-beli mogu do pobede u Milanu.

"Osećamo se vrlo dobro. Mislim da smo napravili neke važne i bitne korake. Razjasnili smo neke stvari, što je dobro i zaista verujem da idemo u dobrom pravcu", rekao je Batler u razgovoru za "Meridian sport".

"Nijedan tim nije isti tokom cele sezone. Trenutno prolazimo kroz mali pad forme u poslednje dve utakmice, ali srećom imamo dovoljno vremena između mečeva da se saberemo", dodao je Batler.

Nije štedeo pohvale na račun Armanija.

"Mislim da imaju nekoliko igrača sa posebnim sposobnostima. Armoni (Bruks) je sjajan šuter, ali mislim da ako uspemo da mu ograničimo šuteve, bićemo u dobroj poziciji".

Iako rezultati nisu dobri u poslednje vreme, Batler je uveren da se šanse Zvezde nisu smanjile za plasman među osam najboljih.

"Ne mislim da je nešto drugačije. Iste šanse su nam kao i pre."

Osvrnuo se i na jezive poruke koje Kodi Miler-Mekintajer dobija na društvenim mrežama.

"Mislim da se on s tim nosi već dugo, duže nego što ljudi misle. Sada je samo izneo na videlo ono što se zapravo dešava i pokazao je javnosti kroz šta igrači sve moraju nekada da prolaze", rekao je Batler.

Podsetimo, Nakon pobede crveno-belih protiv Bosne u ABA ligi Amerikanac je rešio da javno odgovori osobi koja mu je napisala odvratnu poruku na društvenoj mreži Instagram.

"Glupi majmune nadam se kanceru za celu tvoju porodicu", sadržaj je poruke koju je dobio Kodi Miler-Mekintajer.

"Hej, nemoj da se kriješ iza Instagrama. Neko iz moje porodice je zaista preminuo od raka i nemam problem da ti dam adresu pa da o tome razgovaramo uživo. Kriješ se iza Instagrama misleći da to neću objaviti ili da neću odgovoriti. Ali sada znaš. Javi mi ako želiš da ovo kažeš lično, a ne preko Instagrama i poslaću ti adresu.

Usput, svima da kažem ja sam veoma smiren. Ali s vremena na vreme moraš ljudima staviti do znanja neke stvari. Tako da si večeras ti primer. Gospodine, od muškarca do kukavice. Javi mi ako želiš da izgovoriš te reči uživo i daću ti priliku da to učiniš.

I ovo je za sve. Bez obzira na godine. Ne dozvolite ljudima da vašu smirenost ili dobrotu shvate kao slabost. Ovo nije prva osoba, niti poslednja, koja je slala ovakve poruke meni, mojim saigračima ili drugim sportistima širom Evrope.

Ali ponekad je dobro jednostavno razotkriti takvu osobu. I večeras sam izabrao njega. Neka to vide njihovi prijatelji, njihove porodice i javnost. Sledeći put razmisli dva puta pre nego što nešto kažeš ili budi dovoljno pametan da napraviš lažnu Instagram stranicu, genije. Volim vas sve i laku noć", poručio je košarkaš Crvene zvezde.

