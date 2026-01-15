Slušaj vest

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke izneo je svoja očekivanja pred teško gostovanje crveno-belih u Milanu.

Podsetimo, Zvezda večeras u gradu mode igra protiv Armanija meč 22. kola Evrolige (20.30).

Zvezda je prethodne nedelje sama sebi ozbiljno zakomplikovala život, pošto je u duplom kolu doživela dva ubedljiva poraza u elitnom takmičenju - od Valensije na domaćem terenu, a onda i od Žalgirisa u Kaunasu.

"Moramo da se vratimo sebi i da prestanemo da se sažaljevamo. Izgubili sa 50 razlike ili sa jednim poenom, to je poraz, tako da smo izgubili i sada moramo da se vratimo sebi. Ništa u Evroligi nije lako, ali ne smemo da se sažaljevamo, da odrastemo i da idemo dalje, u sledeću utakmicu, i da igramo na pravi način", rekao je krilni centar crveno belih za Sportklub.

1/18 Vidi galeriju Čima Moneke u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Pred okršaj sa Milanom pohvalio je i pojedine igrače italijanskog kluba, posebno bivšeg asa Partizana Zeka Ledeja.

"Zek Ledej je neverovatan, on je u top pet na našoj poziciji. Shavon Shields je igrač o kome se ne priča dovoljno. U svakoj utakmici može da ubaci 20, 25, 30 poena. Mislim da su na papiru veoma dobri, imali su neke velike pobede i moramo da budemo spremni za njih" rekao je Čima.

Crvena zvezda trenutno zauzima 10. mesto na tabeli sa skorom 11-10. Zanimljivo, Armani nakon dva trijumfa u duplom kolu ima isti skor i trenutno je na 11. poziciji.