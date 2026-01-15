Slušaj vest

Košarkaši Partizana ne prestaju da se brukaju u Evropi.

Crno-bele je sinoć u dvorani "Aleksandar Nikolić" deklasirao grčki Olimpijakos rezultatom 104:66 u okviru 22. kola Evrolige.

Iako su i na ovom meču izgledali katastrofalno na terenu, navijači koji su sinoć došli u "Pionir" nisu im uskratili podršku. I nakon sramotnog poraza ostali su na tribinama i čuvenom navijačkom pesmom "I kad ne budeš prvi ti" ispratili igrače u svlačionicu.

Dok su navijači pevali, igrači crno-belih, predvođeni kapitenom Vanjom Marinkovićem, aplaudirali su svojim vernim pristalicama. Svi sem Džabarija Parkera.

Naime, nezainteresovanom Parkeru bilo je mrsko da aplaudira, pa je samo stajao na terenu pored saigrača. To je primetio kapiten Marinković, pa mu je odmah prišao i objasnio da je mora da pozdravi navijače. Nakon intervencije Marinkovića, Parker je to i učinio.

Sramno ponašanje Parkera izazvalo je lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama.

