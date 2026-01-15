Košarkaš Olimpijakosa Kostas Papanikolau govorio je o pobedi nad Partizanom.
EVROLIGA
"NIJE LAKO NIKOME U PARTIZANU! ZNALI SMO..." Olimpijakos surovo iskoristio lošu situaciju crno-belih, kapiten sve otkrio
Crveno-beli iz Pireja su u 22. kolu Evrolige ostvarili ubedljivu pobedu u Beogradu.
Iskusni Papanikolau je postigao tri poena, uz pet skokova i dve asistencije.
"Partizan nema baš dobar trenutak, znali smo da je ključ da im ne dozvolimo da poveruju. Igrali smo dobru odbranu, tu smo postavili temelje i energija im je padala, padalo im je samopouzdanje i došli smo do pobede", rekao je Kostas Papanikolau.
Kostas Papanikolau na utakmici protiv Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Kapiten Olimpijakosa se osvrnuo na aktuelni situaciju u Partizanu.
"Nije laka situacija za Partizan. Nije lako nikome, ni igračima, trenerima, navijačima… Nije prijatna situacija i psihološki je teško ići meč po meč", rekao je Papanikolau za grčki portal "Novasport.
