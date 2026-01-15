Lepa vest za navijače Dubaija.
Evroliga
VRAĆA SE NA PARKET POSLE NEKOLIKO MESECI, NAVIJAČI SU OVO JEDVA ČEKALI! Fantastična vest za Dubai - Musa je spreman, evo kada bi mogao da zaigra!
Džanan Musa se vraća na parket i ponovo će obući dres Dubaija.
Košarkaš koji je letos iz Real Madrida stigao u ambiciozni projekat iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, pauzirao je još od oktobra zbog povrede, ali je period odsustva konačno završen.
Džanan Musa Foto: Starsport, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia
Kako prenosi „Basketball Sphere“, Musa je uspešno sanirao zdravstvene probleme i spreman je da se vrati u tim. Njegov povratak mogao bi da se dogodi već predstojećeg vikenda, kada Dubai u subotu, 17. januara, dočekuje ekipu Kluža.
Košarkaš koji je najavljen kao lider i nosilac igre Dubaija nije nastupio više od tri meseca, pa će njegov povratak predstavljati veliko pojačanje za ekipu i dodatni razlog za optimizam među navijačima kluba.
