Džanan Musa se vraća na parket i ponovo će obući dres Dubaija.

Košarkaš koji je letos iz Real Madrida stigao u ambiciozni projekat iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, pauzirao je još od oktobra zbog povrede, ali je period odsustva konačno završen.

Džanan Musa Foto: Starsport, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Kako prenosi „Basketball Sphere“, Musa je uspešno sanirao zdravstvene probleme i spreman je da se vrati u tim. Njegov povratak mogao bi da se dogodi već predstojećeg vikenda, kada Dubai u subotu, 17. januara, dočekuje ekipu Kluža.

Košarkaš koji je najavljen kao lider i nosilac igre Dubaija nije nastupio više od tri meseca, pa će njegov povratak predstavljati veliko pojačanje za ekipu i dodatni razlog za optimizam među navijačima kluba.

Jabusele i Musa skandiranje