21:08

17. minut - 46:38

Dobrić je promašio zicer. Kazna stiže od Niba iz kontre koji pogađa uz faul. Nvora smanjuje.

21:05

16. minut - 43:36

Raspala se igra Zvezde, Lorenco Braun pogađa iz kontre. Nvora nakon tajm- auta pogađa sa linije penala.

21:03

15. minut - 39:32

Nibo koristi očajan skok Zvezde i poentira uz faul. Raste prednost Olimpije.

21:01

14. minut - 36:32

Nibo bez problema poentira iz reketa, prelako Zvezda prima poene.

21:00

13. minut  - 34:32

Moneke se razigrao, njegovi novi poeni.

20:59

12. minut - 32:30

Trojka Bolmara , za +5 Olimpije. Vraća Moneke istom merom.

20:56

11. minut - 29:27

Gudurić pogađa iz teške situacije nakon okreta. Potom Lorenco Braun donosi vođstvo Olimpiji.

20:51

Prva četvrtina - 25:27

Gudurić sa linije penala postiže svoje prve poene na meču. Odželej se sjajno snašao pod košem. Zvezda loše brani defanzivni skok, Nibo fauliran. Polovičan sa linije penala

20:49

9. minut - 22:25 

Izundu fauliran, obe ekipe su u bonusu. Pogađa oba puta. Bolmaro se lepo snašao i poentirao,

20:45

8. minut - 20:23

Zvezda je propustila kontru, potom Elis fauliran, siguran sa linije penala. Kalinić fauliran, polovičan sa penala.

20:43

7. minut - 18:22

Sjajan prodor Mekintajera i novi poeni. Uzvraća Elis istom merom. Potom Izundu poentira. Batler pogađa uz faul, Zvezda u seriji.

20:40

6. minut - 16:15

Nova trojka Šildsa, domaćin u seriji. Vreme je za prvi tajm-aut. Nvora prekida seriju Olimpije, poenima uz faul.

20:37

5. minut -13:12

Buker pogađa trojku za prvo vođstvo domaćina.

20:36

4. minut - 10:12

Mini serija Olimpije i brz povratak u meč. Motejunas je nepotrebno izgubio loptu.

20:34

3. minut - 5:12

Nvora postiže svoju prvu trojku na meču. Elis ide na liniju penala, polovičan. Potom ponovo Nvora pogađa iz teške pozicije.

20:32

2. minut - 2:7

Bruks postiže prve poene za Olimpiju. Potom sjajna akcija i poeni Motejunasa iz reketa.

20:29

1. minut - 0:5

Zvezda kreće u petorci Mekintajer, Dobrić, Nvora, Moneke i Motejunas. Mekintajer nakon polaganja postiže prve poene na meču. Potom trojka Monekea, dobar start crveno-belih.

20:01

Zvezda i dalje bez Bolomboja

Centar Zvezde neće biti u protokolu, što je i očekivana odluka, jer je dugo van parketa posle operacije i dugog oporavka, a tek je nedavno počeo da trenira.

16:29

Obradović pred Milano

16:22

Zvezda traži pobedu posle dva debakla

Crveno-beli su trenutno deseti na tabeli sa skorom 11-10. Prethodne sedmice Zvezda je doživela dva teška poraza. Najpre od Valensije na svom terenu, a potom i na gostovanju Žalgirisu u Kaunasu.

Milano trenutno ima identičan skor 11-10 i u slučaju trijumfa pretekao bi crveno-bele na tabeli, uz bolji međusobni skor i duplu pobedu nad srpskim klubom pošto je još na startu Evrolige slavio u Beogradu.