MILANO - CRVENA ZVEZDA: Crveno-beli imaju problem u skoku, domaćin ponovo preokrenuo!
Košarkaši Crvene zvezde gostuju Olimpiji iz Milana u utakmici 22. kola Evrolige.
Meč u Milanu igra se sa početkom u 20.30 časova.
17. minut - 46:38
Dobrić je promašio zicer. Kazna stiže od Niba iz kontre koji pogađa uz faul. Nvora smanjuje.
16. minut - 43:36
Raspala se igra Zvezde, Lorenco Braun pogađa iz kontre. Nvora nakon tajm- auta pogađa sa linije penala.
11. minut - 29:27
Gudurić pogađa iz teške situacije nakon okreta. Potom Lorenco Braun donosi vođstvo Olimpiji.
Prva četvrtina - 25:27
Gudurić sa linije penala postiže svoje prve poene na meču. Odželej se sjajno snašao pod košem. Zvezda loše brani defanzivni skok, Nibo fauliran. Polovičan sa linije penala
9. minut - 22:25
Izundu fauliran, obe ekipe su u bonusu. Pogađa oba puta. Bolmaro se lepo snašao i poentirao,
8. minut - 20:23
Zvezda je propustila kontru, potom Elis fauliran, siguran sa linije penala. Kalinić fauliran, polovičan sa penala.
7. minut - 18:22
Sjajan prodor Mekintajera i novi poeni. Uzvraća Elis istom merom. Potom Izundu poentira. Batler pogađa uz faul, Zvezda u seriji.
6. minut - 16:15
Nova trojka Šildsa, domaćin u seriji. Vreme je za prvi tajm-aut. Nvora prekida seriju Olimpije, poenima uz faul.
4. minut - 10:12
Mini serija Olimpije i brz povratak u meč. Motejunas je nepotrebno izgubio loptu.
3. minut - 5:12
Nvora postiže svoju prvu trojku na meču. Elis ide na liniju penala, polovičan. Potom ponovo Nvora pogađa iz teške pozicije.
2. minut - 2:7
Bruks postiže prve poene za Olimpiju. Potom sjajna akcija i poeni Motejunasa iz reketa.
1. minut - 0:5
Zvezda kreće u petorci Mekintajer, Dobrić, Nvora, Moneke i Motejunas. Mekintajer nakon polaganja postiže prve poene na meču. Potom trojka Monekea, dobar start crveno-belih.
Zvezda i dalje bez Bolomboja
Centar Zvezde neće biti u protokolu, što je i očekivana odluka, jer je dugo van parketa posle operacije i dugog oporavka, a tek je nedavno počeo da trenira.
Zvezda traži pobedu posle dva debakla
Crveno-beli su trenutno deseti na tabeli sa skorom 11-10. Prethodne sedmice Zvezda je doživela dva teška poraza. Najpre od Valensije na svom terenu, a potom i na gostovanju Žalgirisu u Kaunasu.
Milano trenutno ima identičan skor 11-10 i u slučaju trijumfa pretekao bi crveno-bele na tabeli, uz bolji međusobni skor i duplu pobedu nad srpskim klubom pošto je još na startu Evrolige slavio u Beogradu.