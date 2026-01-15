Zvezda slavila posle preokreta u Milanu.
Evroliga
PRVE REČI OBRADOVIĆA POSLE PODVIGA ZVEZDE U MILANU: Ispred svega bih stavio mentalitet i karakter!
Košarkaši Crvene zvezde slavili su nad Olimpijom iz Milana sa 104:96 u meču 22. kola Evrolige.
Trener crveno-belog tima Saša Obradović je prokomentarisao meč.
"Ispred svega bih stavio mentalitet i karakter, kao i to da nikada ne odustajemo. Nismo prestali da igramo iako rezultat nije bio dobar. Pokazali smo sjajan karakter i pobedili. Takvi treba da budemo uvek. Radilo je ranije i trebalo bi da bude isto i u budućnosti. Uvek bi trebalo da šaljete pozitivne vibracije svom timu. Pronašli smo sjajnu konekciju, zajedno smo, timski, pobedili večeras", rekao je Obradović.
Milano - KK Crvena zvezda (22. kolo Evrolige) Foto: Profimedia
