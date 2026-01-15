Slušaj vest

Naime oni su po završetku utakmice sa Valensijom gađali sudijsku trojku i tako napravili su veliku štetu klubu.

Crvena zvezda iz Beograda kažnjena je ukupnom novčanom kaznom od 25.000 evra zbog incidenata koje su izazvali navijači tokom meča Crvena zvezda – Valensija, prema članovima 29.2.f i 29.2.g Disciplinskog pravilnika Evrolige. Ovom odlukom aktivira se i ranije izrečena uslovna sankcija, koja podrazumeva ograničenje kapaciteta dvorane na 80% na narednoj domaćoj utakmici kluba, a koja je izrečena 10. decembra 2025. godine u okviru disciplinske odluke 18/2025-26“, stoji u odluci na zvaničnoj stranici Evrolige.

