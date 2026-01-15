Slušaj vest

Reprezentativac Brazila okončao je saradnju sa Hapoelom iz Tel Aviva, a već neko vreme bilo je jasno da je rastanak pitanje trenutka, s obzirom na učestale spekulacije o promeni sredine.

Klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata potvrdio je na svom zvaničnom sajtu da je sa iskusnim centrom postignut dogovor do kraja tekuće sezone. Kaboklo se već priključio ekipi i odmah će biti na raspolaganju treneru Jurici Golemcu, koji je dobio dodatnu opciju u reketu.

Posle odlaska Sertača Šanlija u Bešiktaš, transfer Brazilca iz Tel Aviva u Dubai delovao je kao logičan i očekivan potez.

Kaboklo je imao velikih problema, a do skoro je bio član Hapoela, koji je napustio posle oporavka od povrede i niti jednog odigranog meča u redovima izraelskog tima.

Bivši centar Partizana je tokom karijere igrao za veliki broj ekipa, nakon Pinjeirosa u Brazilu u Torontu, Sakramentu, Memfisu i Hjustonu u NBA ligi, a osim G lige, nastupao je i za Limož, Sao Paulo, Meksiko Siti, Ulm.