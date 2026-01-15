OGROMAN SKANDAL! JEDAN OD NAJBOLJIH KOŠARKAŠA EVROLIGE OPTUŽEN ZA NAMEŠTANJE UTAKMICA! Uzeo velike pare, pa pružao slabe partije! Isplivali šok detalji!
Jedan od ključnih igrača vodeće ekipe Evrolige, Hapoela iz Tel Aviva, Antonio Blekni, našao se u centru ozbiljnog skandala koji se tiče nameštanja utakmica.
Kako prenosi ugledni „The Athletic“, pokrenuta je istraga koja obuhvata čak 20 košarkaša, a među njima je i američki bek Hapoela, trenutno jedno od najzvučnijih imena u Evroligi. Istraga se odnosi na sumnje u manipulacije rezultatima tokom NCAA takmičenja, ali i na mečeve igrane u Kini u periodu od 2022. do 2025. godine.
Prema navodima, Blekni je navodno dobio oko 200.000 dolara kako bi tokom boravka u Kini namerno pružao slabije partije od očekivanih.
Uprkos tome, Blekni ove sezone igra važnu ulogu u ekipi iz Tel Aviva i u Evroligi beleži prosečno 13,8 poena, 2,4 skoka i 0,9 asistencija, uz indeks korisnosti 12. Posebno se istakao u poslednjem susretu protiv Dubaija, kada je zabeležio najbolju evroligašku partiju u karijeri – 25 poena i indeks 29.