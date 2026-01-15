Blekni je navodno dobio oko 200.000 dolara kako bi tokom boravka u Kini namerno pružao slabije partije od očekivanih.
Ogroman skandal potresa Evroligu! Jedan od najboljih igrača optužen za nameštanje utakmica! Pogledajte njegovu foto galeriju!
Jedan od ključnih igrača vodeće ekipe Evrolige, Hapoela iz Tel Aviva, Antonio Blekni, našao se u centru ozbiljnog skandala koji se tiče nameštanja utakmica.
