Slušaj vest

Jedan od ključnih igrača vodeće ekipe Evrolige, Hapoela iz Tel Aviva, Antonio Blekni, našao se u centru ozbiljnog skandala koji se tiče nameštanja utakmica.

Pogledajte njegovu foto galeriju:

Antonio Blekni Foto: Profimedia

Ne propustiteEvroligaOGROMAN SKANDAL! JEDAN OD NAJBOLJIH KOŠARKAŠA EVROLIGE OPTUŽEN ZA NAMEŠTANJE UTAKMICA! Uzeo velike pare, pa pružao slabe partije! Isplivali šok detalji!
profimedia-1058815119.jpg
EvroligaZVANIČNO! BIVŠI KOŠARKAŠ PARTIZANA SE VRATIO U ABA LIGU! Sa crno-belima se nije rastao u najboljim odnosima, a sada će nositi dres ovog kluba!
zvezdapartizangame-1-22.jpg
EvroligaEVROLIGA PONOVO KAZNILA ZVEZDU: Delije aktivirali uslovnu kaznu!
Delije
EvroligaVRAĆA SE NA PARKET POSLE NEKOLIKO MESECI, NAVIJAČI SU OVO JEDVA ČEKALI! Fantastična vest za Dubai - Musa je spreman, evo kada bi mogao da zaigra!
profimedia-1013512936.jpg

Zakucavanje Bruna Fernanda protiv Hapoela Izvor: Arena sport 1 Premium