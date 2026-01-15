VELIKA POBEDA DUŠKA IVANOVIĆA: Virtus srušio Dubai, Avramović blistao ali uzalud!
Do pobede ih je predvodio Karsen Edvards sa 21 poena i četiri asistencije, pratio ga je Saliju Niang koji je ostvario neverovatan dabl-dabl sa 17 poena i 17 skokova uz tri asistencije.
Dvocifren je bio i Derik Alston Džunior sa 12 poena.
Kod Dubaija se istakao srpski reprezentativac Aleksa Avramović sa 17 poena, četiri skoka i dve asistencije, pratio ga je Dvejn Bejkon sa 16 poena, devet skokova i tri asistencije.
Njih dvojica su bili jedini dvocifreni u sastavu Dubaija, Filip Petrušev je upisao šest poena uz po jedan skok i asistenciju.
Virtus se nalazi na 12. mestu sa 11 pobeda i isto toliko poraza, dok je Dubai 13. sa skorom 10-12.
U nastavku sezone tim Duška Ivanovića dočekuje Fenerbahče, a potom i Crvenu zvezdu, a Dubai gostuje Barseloni, a potom i Parizu.