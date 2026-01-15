Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras Olimpiju u Milanu rezultatom 104:96 u utakmici 22. kola Evrolige.

Zvezda sada ima učinak 12-10 i zabeležila je jako važnu pobedu nad direktnim rivalom u borbi za plej-in, pa se sada nalazi 10. mestu na tabeli

Milano je iza Crvene zvezde sa učinkom od 11 pobeda i isto toliko poraza.

Milano - KK Crvena zvezda (22. kolo Evrolige) Foto: Profimedia

Ovako izgleda tabela Evrolige nakon nekompletnog 22. kola



Пласман обезедио Sofascore

ZVEZDA-MONACO_75.JPG

Saša Obradović besan  Izvor: Arena premium