Bitna pobeda za crveno-bele.
EVROLIGA
TRIJUMF SEZONE CRVENO-BELIH, OVA POBEDA MNOGO ZNAČI! Pogledajte kako sada izgleda tabela Evrolige!
Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras Olimpiju u Milanu rezultatom 104:96 u utakmici 22. kola Evrolige.
Zvezda sada ima učinak 12-10 i zabeležila je jako važnu pobedu nad direktnim rivalom u borbi za plej-in, pa se sada nalazi 10. mestu na tabeli
Milano je iza Crvene zvezde sa učinkom od 11 pobeda i isto toliko poraza.
Ovako izgleda tabela Evrolige nakon nekompletnog 22. kola
