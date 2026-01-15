Košarkaši Baskonije pobedili su večeras u Istanbulu ekipu Efesa sa 89:75 (23:20, 17:22, 18:17, 31:16), u utakmici 22. kola Evrolige.
Evroliga
TURCI PRODUŽILI KATASTROFALAN NIZ U EVROLIGI! Baskonija u Istanbulu pregazila Efes!
Slušaj vest
Ekipu iz Vitorije je do pobede vodio Rodions Kuruc sa 18 poena i pet skokova, poen manje je dodao Trent Forest, uz sedam asistencija i šest skokova, dok je Timoti Luvavu-Kabaro upisao 15 poena.
U turskom timu bolji od ostalih je bio Džordan Lojd sa 12 poena, a poen manje je zabeležio Ajzea Kordinije, uz po četiri skoka i asistencije.
Kevin Panter na meču Barselona - Baskonija Foto: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia
Vidi galeriju
Baskonija na 15. mestu Evrolige ima skor 8/14, dok je Efes posle šestog vezanog poraza na pretposlednjem, 19. mestu, sa učinkom 6/16.
U sledećem kolu Baskonija gostuje Panatinaikosu, a Efes gostuje Hapoelu iz Tel Aviva.
Reaguj
Komentariši