Slušaj vest

Ekipu iz Vitorije je do pobede vodio Rodions Kuruc sa 18 poena i pet skokova, poen manje je dodao Trent Forest, uz sedam asistencija i šest skokova, dok je Timoti Luvavu-Kabaro upisao 15 poena.

U turskom timu bolji od ostalih je bio Džordan Lojd sa 12 poena, a poen manje je zabeležio Ajzea Kordinije, uz po četiri skoka i asistencije.

Kevin Panter na meču Barselona - Baskonija Foto: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia

Baskonija na 15. mestu Evrolige ima skor 8/14, dok je Efes posle šestog vezanog poraza na pretposlednjem, 19. mestu, sa učinkom 6/16.

U sledećem kolu Baskonija gostuje Panatinaikosu, a Efes gostuje Hapoelu iz Tel Aviva.

Ne propustiteEvroligaOgroman skandal potresa Evroligu! Jedan od najboljih igrača optužen za nameštanje utakmica! Pogledajte njegovu foto galeriju!
profimedia-1054371484.jpg
EvroligaVELIKA POBEDA DUŠKA IVANOVIĆA: Virtus srušio Dubai, Avramović blistao ali uzalud!
profimedia-1054595672.jpg
EvroligaOGROMAN SKANDAL! JEDAN OD NAJBOLJIH KOŠARKAŠA EVROLIGE OPTUŽEN ZA NAMEŠTANJE UTAKMICA! Uzeo velike pare, pa pružao slabe partije! Isplivali šok detalji!
profimedia-1058815119.jpg
EvroligaZVANIČNO! BIVŠI KOŠARKAŠ PARTIZANA SE VRATIO U ABA LIGU! Sa crno-belima se nije rastao u najboljim odnosima, a sada će nositi dres ovog kluba!
zvezdapartizangame-1-22.jpg

Red za ulazak u halu ispred severne tribine, dva sata pre početka utakmice Czv- Baskonija Izvor: Kurir