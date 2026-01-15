Košarkaši Bajerna pobedili su u Minhenu ekipu Panatinaikosa sa 85:78 (25:24, 15:19, 18:21, 27:14), u utakmici 22. kola Evrolige.
Evroliga
PEŠIĆ NADMUDRIO ATAMANA: Bajern bacio na kolena Panatinaikos
Slušaj vest
Izabranike Svetislava Pešića do pobede je vodio Justinijan Džesap sa 16 poena, uz tri skoka, poen manje je dodao Andreas Obst, dok je Venjen Gejbrijel postigao 12 poena, uz pet skokova.
Srpski košarkaši Vladimir Lučić i Stefan Jović u pobedničkoj ekipi postigli su osam, odnosno četiri poena.
U atinskom timu najbolji učinak je imao Džedi Osman sa 20 poena, četiri skoka i tri asistencije, a Džerijan Grant je postigao 17 poena.
Panatinaikos na osmoj poziciji Evrolige ima 13 pobeda i devet poraza, dok je Bajern 16. sa osam pobeda iz 22 utakmice.
Naredni meč u Evroligi Panatinaikos igra na svom terenu protiv Baskonije, a Bajern dočekuje Partizan.
(Beta)
Reaguj
Komentariši