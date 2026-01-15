Trener Milana otkrio razloge poraza.
Evroliga
"TO NIJE DOVOLJNO PROTIV DOBRIH EKIPA" Trener Milana utučen posle poraza od Zvezde! Otkrio je razloge neuspeha, evo šta je večeras presudilo!
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde savladali su Olimpiju u Milanu rezultatom 96:104 u utakmici 22. kola Evrolige.
Nakon meča, trener domaće ekipe Đuzepe Poeta je sumirao utiske:
"Igrali smo tri dobre četvrtine, a to nije dovoljno protiv dobrih ekipa. Morate da igrate sve četiri. Igrali smo lošu 4/4, nismo igrali odbranu i izgubili smo energiju kojom smo došli na +12 na kraju treće. I to je sve što se desilo - rekao je trener Milana.
Milano - KK Crvena zvezda (22. kolo Evrolige) Foto: Profimedia
Vidi galeriju
Zvezda zauzima 10. mesto na tabeli Evrolige sa 12 pobeda i 10 poraza, dok je Milano 11. sa polovičnim učinkom nakon 22 utakmice.
Zvezda u narednom kolu gostuje Monaku, a Milano gostuje Real Madridu.
Reaguj
Komentariši