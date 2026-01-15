Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Olimpiju u Milanu rezultatom 96:104 u utakmici 22. kola Evrolige.

Nakon meča, trener domaće ekipe Đuzepe Poeta je sumirao utiske:

"Igrali smo tri dobre četvrtine, a to nije dovoljno protiv dobrih ekipa. Morate da igrate sve četiri. Igrali smo lošu 4/4, nismo igrali odbranu i izgubili smo energiju kojom smo došli na +12 na kraju treće. I to je sve što se desilo - rekao je trener Milana.

Milano - KK Crvena zvezda (22. kolo Evrolige) Foto: Profimedia

Zvezda zauzima 10. mesto na tabeli Evrolige sa 12 pobeda i 10 poraza, dok je Milano 11. sa polovičnim učinkom nakon 22 utakmice.

Zvezda u narednom kolu gostuje Monaku, a Milano gostuje Real Madridu.

Ne propustiteEvroligaPRVE REČI OBRADOVIĆA POSLE PODVIGA ZVEZDE U MILANU: Ispred svega bih stavio mentalitet i karakter!
Saša Obradović
EvroligaPOBEDA KAO KUĆA VELIKA! Zvezda pobedila Milano na teškom gostovanju, pogledajte foto galeriju sa ove utakmice!
profimedia-1066401014.jpg
EvroligaTRIJUMF SEZONE CRVENO-BELIH, OVA POBEDA MNOGO ZNAČI! Pogledajte kako sada izgleda tabela Evrolige!
profimedia-1066400258.jpg
EvroligaSPEKTAKULARAN PREOKRET I VELIKA POBEDA ZVEZDE U MILANU: Crveno-beli bili na konopcima, a onda sjajnom poslednjom četvrtinom utišali Forum!
profimedia-1066399318.jpg

Marko Gudurić u Areni Izvor: Kurir