Slušaj vest

Košarkaši Makabija pobedili su  na svom terenu u Tel Avivu Žalgiris 100:97 (27:24, 25:25, 26:22, 22:26), u 22. kolu Evrolige.

Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najbolji kod Makabija bili su Ti Džej Lif, Roman Sorkin i Džimi Klark sa po 17 poena.

Kod Žalgirisa su se izdvojili Silvan Fransisko sa 22 poena i šest asistencija i Mekinli Rajt sa 17 poena i 11 skokova.

Makabi je na 14. mestu sa devet pobeda i 13 poraza, a Žalgiris je deveti sa 12 pobeda i 10 poraza.

U narednom kolu, Makabi će u Atini gostovati Olimpijakosu, dok će Žalgiris u Lionu gostovati Asvelu

Ne propustiteEvroligaREALU NISU SMETALE PRAZNE TRIBINE: Madriđani posle preokreta savladali Makabi
Real, Makabi, Evroliga, Fakundo Kampaco
EvroligaBARSELONA SILOVITA PRED PARTIZAN: Španci savladali Makabi i zadržali mesto pri vrhu tabele
Kevin Panter na meču Barselona - Baskonija
EvroligaDETALJ KOJI JE MNOGIMA PROMAKAO! Kamera uhvatila na tribinama bivšeg saradnika Željka Obradovića! Sa navijačima Partizana pratio sramotu protiv Makabija! (VIDEO
Bogdan Karaičić bivši trener Partizana
EvroligaKAPITEN PARTIZANA NA IVICI SUZA: Ovo je poražavajuće! Problem je naša borba i naš "pristup"...
Vanja Marinković KK Partizan

Cela Arena skandirala Kvinsiju Mileru Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić