Makabi je na 14. mestu sa devet pobeda i 13 poraza, a Žalgiris je deveti sa 12 pobeda i 10 poraza.
EVROLIGA
PONOS IZRAELA STOTKOM DO NOVOG TRIJUMFA : Košarkaši Makabija pobedili Žalgiris
Slušaj vest
Košarkaši Makabija pobedili su na svom terenu u Tel Avivu Žalgiris 100:97 (27:24, 25:25, 26:22, 22:26), u 22. kolu Evrolige.
Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Vidi galeriju
Najbolji kod Makabija bili su Ti Džej Lif, Roman Sorkin i Džimi Klark sa po 17 poena.
Kod Žalgirisa su se izdvojili Silvan Fransisko sa 22 poena i šest asistencija i Mekinli Rajt sa 17 poena i 11 skokova.
Makabi je na 14. mestu sa devet pobeda i 13 poraza, a Žalgiris je deveti sa 12 pobeda i 10 poraza.
U narednom kolu, Makabi će u Atini gostovati Olimpijakosu, dok će Žalgiris u Lionu gostovati Asvelu
Reaguj
Komentariši