KOMENTATOR EVROLIGE BRUTALNO ISPROZIVAO MARKA GUDURIĆA POSLE DUELA SA KALINIĆEM: U Holivudu je sezona dodele nagrada - uskoro će Oskar! (VIDEO)
Posle preokreta za pamćenje u poslednjoj košarkaši Crvene zvezde savladali su Olimpiju u Milanu rezultatom 104:96.
U moru žestokih okršaja, koji su sinoć viđeni na terenu, jedan je privukao posebnu pažnju - reč je o čvrstom duelu bivših saigrača Nikole Kalinića i Marka Gudurića.
Na startu poslednje deonice, u građenju lopte Kalinić je nehotice zakačio Gudurića po licu, a reprezentativac Srbije je teatralno pao i uhvatio se za glavu, što se nimalo nije dopalo komentatoru Evrolige, koji je imao duhovitu opasku.
"Oh, Marko Gudurić pada. U Holivudu je sada sezona nagrada. 'Zlatni globus' je bio prošle nedelje, a uskoro stiže i 'Oskar'" rekao je u šaljivom tonu komentator, aludirajući na preteranu reakciju asa Milana.
Ipak, sudije su nasele, pa je nakon ovog duela dosuđen faul u napadu iskusnom asu Zvezde Nikoli Kaliniću.
Pogledajte duel Kalinića i Gudurića i preteranu reakciju bivšeg asa Zvezde.