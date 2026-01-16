Slušaj vest

Posle preokreta za pamćenje u poslednjoj košarkaši Crvene zvezde savladali su Olimpiju u Milanu rezultatom 104:96.

Milano - KK Crvena zvezda (22. kolo Evrolige) Foto: Profimedia

U moru žestokih okršaja, koji su sinoć viđeni na terenu, jedan je privukao posebnu pažnju - reč je o čvrstom duelu bivših saigrača Nikole Kalinića i Marka Gudurića.

Na startu poslednje deonice, u građenju lopte Kalinić je nehotice zakačio Gudurića po licu, a reprezentativac Srbije je teatralno pao i uhvatio se za glavu, što se nimalo nije dopalo komentatoru Evrolige, koji je imao duhovitu opasku.

"Oh, Marko Gudurić pada. U Holivudu je sada sezona nagrada. 'Zlatni globus' je bio prošle nedelje, a uskoro stiže i 'Oskar'" rekao je u šaljivom tonu komentator, aludirajući na preteranu reakciju asa Milana.

Ipak, sudije su nasele, pa je nakon ovog duela dosuđen faul u napadu iskusnom asu Zvezde Nikoli Kaliniću.

Pogledajte duel Kalinića i Gudurića i preteranu reakciju bivšeg asa Zvezde.

zvezda - milano
Saša Obradović
profimedia-1066401014.jpg
profimedia-1066400258.jpg

