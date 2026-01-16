Slušaj vest

Iskusni košarkaški trener i stručni analitičar, Vlade Đurović, izneo je svoje utiske nakon nestvarnog trijumfa Crvene zvezde u Milanu.

Podsetimo, košarkaši Zvezde posle nestvarnog preokreta u poslednjoj deonici savladali su na gostovanju ekipu Olimpije rezultatom 104:96.

Mučila se Zvezda 30 minuta, primila je veliki broj poena u prve tri deonice i imala -12 pred početak poslednje četvrtine, ali je na kraju uspela da zabeleži izuzetno važnu pobedu.

Nakon meča, oduševljeni Vlade Đurović napravio je mali šou u studiju. Beležio je propuste u igri crveno-belih, posebno u prvom poluvremenu, i bio je spreman da u svom stilu oplete po igračima Zvezde, međutim, nakon sjajnog izdanja u poslednjoj deonici o lošim stvarima u igri crveno-belih nije želeo da govori.

Uzeo je papir i zgužvao ga pred kamerama.

"Oduševljen sam. Vidite ovo što sam napisao? Sve to sam napisao do poluvremena i sve bacam, neću ništa da kažem, toliko sam bio ljut. Nisam verovao u pobedu ni slučajno kada smo primili 55 poena, a rekao sam da se ne jurimo sa njima i nisam pogodio. Primili su 96 poena i pobedili osam razlike, dali su 104 poena, svaka im čast", rekao je Đurović.

"Pokazali su karakter, borbeni duh, da veruju, karakter... Zasluge pripadaju igračima, stručnom štabu, uprav i predsedniku Željku Drčeliću. Svaka im čast šta su preživeli i koje su bile kritike, da je još ovaj poraz bio, bilo bi svašta. Ogromna pobeda, veća nego bilo koja druga. Zadržali su Milano iza, bilo bi 2-0 za Milano, sada je 1-1. Samo je dva poena razlike u međusobnoj koš-razlici, ako bude krug ne utiče to mnogo", dodao je trofejni stručnjak.

Vlade Đurović Foto: Printscreen / Arena sport

Nastavio je da sipa hvalospeve na račun borbenih igrača Zvezde.

"Neočekivano, Bog nas je pogledao i hvala mu. Ne mogu da objasnim kako se to desilo. Ne mogu da ogledam kako je i šta je uzrokovalo, da li je to Kalinić presečnim loptama, trojkom, košem uz faul, da li je to Jagova trojka iz ugla. Mekintajer koji je dao važne koševe... Nvora je dao najviše poena ali nije dao koš kada se odlučivalom. Svi su odlučivali, Moneke, Odželej.... Psihološki je posle ovih poraza ova pobeda fantastična. Rekao sam da moraju da dobiju jednu za nadu za plej-in".

Đurović veruje da Zvezda može da zabeleži barem jedan trijumf u naredna dva gostovanja.

"Moram da kažem da očekujem još jednu pobedu od ove dve naredne. Bolje bi bilo Virtus, direktni su konkurenti. Monako je svakako 'gore', mnogo je teško... Ponavljam, velika pobeda i neće se Zvezda zaustaviti ovde. Očekujem jednu pobedu od naredne dve", poručio je Vlade Đurović.