TO JE TO - PAO JE REKORD U EVROLIGI! Crvena zvezda u Milanu nije samo šokirala Olimpiju, uspela je i ovo da uradi!
Crveno-beli su u 22. kolu Evrolige šokirali Olimpiju sjajnom poslednjom četvrtinom i tako došli do izuzetno važne pobede nad, u ovom trenutku, najvećim rivalom za poziciju broj 10.
Zvezda je u Milanu oborila klupski rekord.
Naime, 104 poena su najviše što je Crvena zvezda uspela da postigne na jednom evroligaškom gostovanju ukoliko se računaju samo utakmice završene bez produžetaka.
Ekipa sa Malog Kalemegdana je isti broj poena postigla i prethodne sezone u Atini na utakmici protiv Panatinaikosa, ali je taj meč imao dodatnih pet minuta.
Kada je reč o utakmicama u kojima je Zvezda bila domaćin, rekordna je ona odigrana protiv Valensije 2018. godine u dvorani Aleksandar Nikolić kada su crveno-beli postigli 106 poena.
Podsetimo, crveno-beli su imali prednost na početku utakmice protiv Olimpije, ali je domaćin preuzeo, činilo se, potpunu kontrolu.
Na kraju treće deonice italijanski tim je imao 12 poena prednosti, a onda je Zvezda zaigrala atomsku košarku na obe strane parketa.
Poslednja deonica je završena rezultatom 34:14 u korist igrača Saše Obradovića, pa je nakon nje usledilo veliko slavlje.
