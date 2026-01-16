Slušaj vest

Amerikanac koji nastupa za reprezentaciju Bugarske je bio važan faktor u pobedi crveno-belih protiv Olimpije u 22. kolu Evrolige.

Miler-Mekintajer je utakmicu završio sa indeksom korisnosti 24, a za 28 minuta u igri je postigao 15 poena, uz osam skokova, sedam asistencija i dve ukradene lopte.

Zvezda je stigla do velikog preokreta i izuzetno važne pobede, pa sada ima učinak od 12 pobeda i 10 poraza.

Milano - KK Crvena zvezda (22. kolo Evrolige) Foto: Profimedia

Međutim, ono što je uradio plejmejker u završnici treće četvrtine je, najblaže rećeno - neshvatljivo.

Kodi Miler-Mekintajer je smatrao da je dobra ideja da usred akcije protivničkog tima veže pertlu.

To je nešto što se ne radi ni na juniorskom nivou, a organizator igre crveno-belih je uspeo to da nam priredi na evroligaškoj utakmici...

Naravno, ozbiljna ekipa, kakva jeste Olimpija, iskoristila je ovakav potez Amerikanca i preko igrača kojeg je Miler-Mekintajer trebalo da čuva, lako došla do poena.

Pogledajte kako je to izgledalo:

