SRAMOTAN POTEZ ZVEZDINOG NAJBOLJEG KOŠARKAŠA! Da li je moguće da je ovo uradio usred utakmice?! Ovo je mnogima promaklo tokom prenosa
Amerikanac koji nastupa za reprezentaciju Bugarske je bio važan faktor u pobedi crveno-belih protiv Olimpije u 22. kolu Evrolige.
Miler-Mekintajer je utakmicu završio sa indeksom korisnosti 24, a za 28 minuta u igri je postigao 15 poena, uz osam skokova, sedam asistencija i dve ukradene lopte.
Zvezda je stigla do velikog preokreta i izuzetno važne pobede, pa sada ima učinak od 12 pobeda i 10 poraza.
Međutim, ono što je uradio plejmejker u završnici treće četvrtine je, najblaže rećeno - neshvatljivo.
Kodi Miler-Mekintajer je smatrao da je dobra ideja da usred akcije protivničkog tima veže pertlu.
To je nešto što se ne radi ni na juniorskom nivou, a organizator igre crveno-belih je uspeo to da nam priredi na evroligaškoj utakmici...
Naravno, ozbiljna ekipa, kakva jeste Olimpija, iskoristila je ovakav potez Amerikanca i preko igrača kojeg je Miler-Mekintajer trebalo da čuva, lako došla do poena.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Bonus video: