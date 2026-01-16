Slušaj vest

Košarkaši Bajerna iz Minhena priredili su najveće iznenađenje u 22. kolu elitnog takmičenja, pošto su na svom terenu posle preokreta savladali favorizovani Panatinaikos rezultatom 85:78.

Svetislav Pešić tako je zadao izuzetno bolan udarac svom velikom rivalu Erginu Atamanu, koji je pred start sezone dičio snagom svog tima. Tvrdio je Turčin je da bi PAO, da izađe na teren sa dva različita tima, sa oba dogurao do F4, a njegova ekipa trenutno zauzima poražavajuće osmo mesto sa skorom 13-9.

Nakon košarkaške lekcije koju je održao svom prepotentnom kolegi Atamanu, trener Bajerna Svetislav Pešić nije skrivao zadvoljstvo.

"Za nas je bilo veoma važno da pokušamo da utakmicu zadržimo u egalu. Posle toga smo imali šansu. Mogu da kažem da smo sa naše strane tokom cele utakmice igrali odlično, zaista odlično. Imali smo 63 odsto šuta", rekao je popularni Kari.

Osvrnuo se na kratko i na nardni okršaj koji očekuje njegov tim u Evroligi. Podsetimo, Bajern u 23. kolu dočekuje ekipu Partizana.

"Ne mislimo još o Partizanu, ništa posebno, jer pre toga imamo jednu veoma važnu utakmicu u Bundesligi", rekao je Pešić i dodao da izuzetno ceni crno-bele:

"Što se tiče Partizana – veliko poštovanje. Partizan je uvek Partizan, čak i ako trenutno nisu u najboljem ritmu. Ipak, svaka ekipa, pa i Partizan, ima izuzetne, posebne ofanzivne igrače. Ali, imaćemo vremena da razmišljamo o Partizanu".