Poznati katalonski list "Sport" analizirao je trenutno stanje u beogradskom Partizanu.

Nakon još jednog kriminalnog izdanja u Evroligi, o Partizanu se piše i u Španiji.

Partizan je u sredu doživeo sraman poraz pred svojim navijačima u 22. kolu Evrolige. Olimpijakos je deklasirao crno-bele (104:66), koji su zakucani za samo dno tabele.

Od dolaska na klupu Partizana, španski stručnjak Đoan Penjaroja poražen je u svih pet mečeva u Evroligi, pa se katalonski list osvrnuo na njegov rad u Beogradu.

"Đoan Penjaroja je doživeo svoj najteži trenutak na klupi Partizana od dolaska u Beograd pre nekoliko sedmica, nakon što je ove srede poražen u unapred odigranoj utakmici 22. kola Evrolige, i to sramotnim rezultatom 66:104 protiv Olympiacosa, koji je tokom čitave večeri dominirao u polupraznoj hali Aleksandar Nikolić" piše "Sport".

Autor teksta ističe da je situacija u srpskom klubu nepopravljiva.

"Bio je to još jedan veoma težak udarac za novi Penjarojin tim, koji je ponovo pokazao da deluje kao izgubljena ekipa, bez ikakvog duha, uz osećaj da je situacija u kojoj se Partizan nalazi praktično nepopravljiva i da je trenera iz Terase zatekla u krajnje neodrživim okolnostima".

Veliku pažnju privuka je skromna poseta navijača na tribinama popularnog "Pionira".

"Olimpijakos je praktično odradio lak trening, iznenađen čak i sam koliko je lako došao do pobede na terenu koji je okupio jedva 3.000 gledalaca, dok su utakmice u Beogradskoj areni ove sezone znale da okupe i do 20.000 navijača. Publika je očigledno okrenula leđa ekipi", navodi se u tekstu.

Penjaroja je na konferenciji za medije nakon debakla od Olimpijakosa istakao da ne razmišlja o ostavci, ali katalonski list smatra da bi trebalo...

"Situacija u Partizanu deluje zaista nepopravljivo, a Penjaroja pokušava da 'spasi šta se spasiti može' u ABA ligi, gde uspevaju da pobede poneku utakmicu zahvaljujući slabosti rivala. Međutim, u Evropi prolaze kroz pravi 'pakao', a onaj koji je za to najmanje kriv – bivši trener Barcelone – iz kola u kolo proživljava očaj koji možda neće imati dug vek, te bi mogao da pokuša da se što pre izvuče iz ovog osinjaka zvanog Partizan", zaključuje "Sport".

