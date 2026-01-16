Slušaj vest

Crveno-beli su u 22. kolu Evrolige u Milanu napravili veliki preokret i zahvaljujući sjajnoj poslednjoj četvrtini došli do veoma važe pobede.

"Kao i na početku mog mandata, ekipa je odigrala fenomenalno, pre svega u odbrani. Do pobede smo došli velikim srcem i karakterom", rekao je Saša Obradović posle utakmice.

Crveno-beli su, po dolasku Saše Obradovića vezali sedam evroligaških pobeda, bili su na čelu Evrolige, a onda je usledila kriza u igri i rezultatima.

1/11 Vidi galeriju Milano - KK Crvena zvezda (22. kolo Evrolige) Foto: Profimedia

Od poslednjih devet utakmica u Evroligi, Crvena zvezda je upisala šest poraza.

"Nakon turbulentnog perioda, pokazali smo kako treba da pristupamo igri i kako da poštujemo sebe. Nijednog trenutka nismo odustajali od pritiska i zajedništva".

Pobeda u Milanu je došla nakon velike borbe.

"Na početku smo imali nekoliko izgubljenih lopti i promašenih zicera, ali se sve na kraju vratilo. Zahvaljujući velikom zalaganju, lopte su počele da dolaze u naše ruke, postizali smo poene iz kontranapada i preuzeli kontrolu nad igrom".

1/25 Vidi galeriju Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ekipa sa Malog Kalemegdana je sada na 10. mestu sa učinkom od 12 pobeda i 10 poraza.

"Ova pobeda nam mnogo znači, naročito posle perioda u kojem su se pojavile sumnje. Međutim, ja nikada nisam sumnjao ni u sebe ni u svoju ekipu", rekao je Saša Obradović.

Bonus video: