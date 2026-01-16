Slušaj vest

Košarkaši Fenerbahčea pobedili su večeras na svom terenu u Istanbulu Valensiju 82:79 (28:20, 17:14, 21:24, 16:21), u 22. kolu Evrolige.

Najefikasniji kod Fenerbahčea bili su Nando De Kolo sa 16, Nikolo Meli sa 12, Vejd Boldvin i Brendon Boston sa po 11 i Devon Hol i Tejlen Horton-Taker sa po 10 poena.

Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kod Valensije bolji od ostalih bio je Nejtan Rivers sa 17 poena i pet skokova.

Fenerbahče je četvrti sa 14 pobeda i sedam poraza, a Valensija je na petom mestu sa 14 pobeda i osam poraza.

U narednom kolu, Fenerbahče će u Bolonji gostovati Virtusu, dok će Valensija dočekati Pariz.

Ne propustiteEvroligaATAMAN KAZNIO IGRAČE POSLE KRAHA U MINHENU! Igrači Panatinaikosa će sanjati Svetislava Pešića...
Ergin Ataman
EvroligaSRAMOTAN POTEZ ZVEZDINOG NAJBOLJEG KOŠARKAŠA! Da li je moguće da je ovo uradio usred utakmice?! Ovo je mnogima promaklo tokom prenosa
Kodi Miler-Mekintajer
Evroliga"ŠTO SE TIČE PARTIZANA..." Pešić bacio na kolena prepotentnog Atamana, pa progovorio o crno-belima!
Svetislav Pešić

Partizan Fenerbahče Arena Izvor: Kurir