Evroliga
FENERBAHČE SLAVIO POSLE DRAME: Valensija u finišu propustila šansu za produžetak
Košarkaši Fenerbahčea pobedili su večeras na svom terenu u Istanbulu Valensiju 82:79 (28:20, 17:14, 21:24, 16:21), u 22. kolu Evrolige.
Najefikasniji kod Fenerbahčea bili su Nando De Kolo sa 16, Nikolo Meli sa 12, Vejd Boldvin i Brendon Boston sa po 11 i Devon Hol i Tejlen Horton-Taker sa po 10 poena.
Kod Valensije bolji od ostalih bio je Nejtan Rivers sa 17 poena i pet skokova.
Fenerbahče je četvrti sa 14 pobeda i sedam poraza, a Valensija je na petom mestu sa 14 pobeda i osam poraza.
U narednom kolu, Fenerbahče će u Bolonji gostovati Virtusu, dok će Valensija dočekati Pariz.
